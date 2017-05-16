رئيس هيئة الأمر بالمعروف يحاضر لضباط قوى الأمن عن نبذ التنازع والاختلاف

صراحة-الرياض:ألقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ً، محاضرة بعنوان “التراحم والاتفاق ونبذ التنازع والاختلاف”, بنادي ضباط قوى الأمن، بحضور عدد من الضباط والأفراد من مختلف القطاعات الأمنية، وجمع من مسؤولي الرئاسة.

وأكد معاليه خلال المحاضرة, أهمية الاجتماع والتراحم والتآخي ووجوب السمع والطاعة لولي الأمر الذي تجتمع به كلمة المسلمين وتحفظ به الحقوق وتتحقق به المصالح العظيمة ورعاية الحرمين الشريفين، مثمناً دور رجال الأمن في الحفاظ على أمن واستقرار هذه البلاد المباركة، محذراً من مناهج الفرق الضالة وخطرها على المجتمعات الإسلامية.

وتطرق معاليه لأهمية رد الفتن والبعد عنها، وعدم الانسياق ورائها مستشهداً بأقوال وأفعال النبي صلى الله علية وسلم وأصحابه رضي الله عنهم, مشيداً بجهود رجال الأمن في مكافحة الإرهاب وتوطيد الأمن بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ولفت معالي الرئيس العام, إلى أهمية النصيحة في المجتمع المسلم وأن تكون وفق القواعد الشرعية, مؤكداً الدور الواجب على جميع أفراد المجتمع كل في مجاله في الحفاظ على أمن هذا الوطن ولحمته واستقراره، ونبذ دواعي الفرقة والاختلاف والوقوف صفاً واحداً ضد أرباب الفكر الضال ومثيري الفتن.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار الشراكة بين وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة ووحدة الأمن الفكري بوزارة الداخلية.