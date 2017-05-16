وزير العمل والتنمية الاجتماعية يكرم 4 منشآت فازت بجائزة رواد السلامة 2017 لتميزها في ممارسات السلامة والصحة المهنية

صراحة-الرياض:كرم وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في مقر الوزارة بمدينة الرياض اليوم (الثلاثاء)، المنشآت الفائزة بجائزة رواد السلامة 2017، وذلك لتميزها في ممارسات السلامة والصحة المهنية، وامتلاكها سجلا نظاميا جيدا في السلامة والصحة المهنية.

وسلم الدكتور علي الغفيص الجوائز لممثلي المنشآت الفائزة وهي: بيبسكو، المراعي، الزامل للصناعة، وابن سينا إحدى شركات “سابك” رواد السلامة 2017 خلال حفل التكريم.

وقال الدكتور علي الغفيص إن جائزة رواد السلامة 2017، إحدى المبادرات التي تعمل عليها الوزارة ضمن برامج ‫التحول الوطني 2020، لتحفيز المنشآت العاملة في سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل والرقابة على السلامة والصحة المهنية، ونشر التوعية لإيجاد بيئات عمل لائقة وجاذبة للإنتاج.

وأشار الدكتور الغفيص، إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع قطاع الأعمال لتكون مستديمة وأكثر تفاعلية، بما ينعكس إيجابا على تواصل الوزارة مع المنشآت العاملة في سوق العمل.

وأوضح الوزير، أن حماية العاملين وتوفير بيئة عمل سليمة وصحية لهم مسؤولية مشتركة بين المجتمع، (صاحب العمل، والعامل نفسه، والجهات الحكومية ذات العلاقة)، من خلال التشريعات والأنظمة والرقابة والتوعية، مبينًا أن فكرة جائزة رواد السلامة جاءت من منطلق دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التوعوي في هذا الجانب، باعتباره أحد الوسائل التي تسعى الوزارة من خلالها إلى نشر ثقافة الوقاية، وتعزيز الالتزام بأنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية.

وأكد، على تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص، من خلال تعزيز التشريعات والأنظمة والرقابة، ورفع مستوى التوعية ومستوى الموارد والكوادر الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في حماية العاملين من مخاطر بيئة العمل، والمحافظة على مقومات العنصر الطبيعي المتمثل في البيئة والموارد.

من جهته، ثمن ممثلو المنشآت الفائزة بجائزة رواد السلامة 2017، جهود الوزارة في تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية، من خلال سن الأنظمة والتشريعات، والدور المحوري الذي تقوم به من أجل نشر ثقافة التوعية في هذا المجال، سعيا للمحافظة على الموارد البشرية باعتبارها المحرك الرئيس في العملية الإنتاجية.

ويتم تقييم المنشأة المشاركة في الجائزة بناءً على 5 محاور رئيسية هي: إحصاءات السلامة والصحة المهنية، والتزام القيادة بالسلامة والصحة المهنية، ومدى قوة وجودة نظام السلامة والصحة المهنية في المنشأة، والتقارير وقنوات التواصل، والتوجيه والإرشاد.

وحدّدت الوزارة 4 متطلبات رئيسية للمشاركة في جائزة روّاد السلامة والصحة المهنية، حيث تمثّلت في أن تكون المنشأة تعمل في السوق السعودي لآخر عامين متتاليين (2015 و2016م)، وألا يقل عدد العاملين في المنشأة عن 500 عامل خلال العام 2016م، وان تكون في قطاع التشييد والبناء او الصناعة او التجارة، وان لا يوجد على المنشأة أي دعوى قضائية أو تحقيق اثناء فترة التقديم والتقييم للجائزة.