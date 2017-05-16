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16 مايو, 2017   3036

STC وهواوي تعلنان نجاح تجربة تقنيات الجيل الخامس المبتكرة

thumbnail_المهندس ناصر الناصر

 

صراحة-الرياض: أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC وشركة هواوي عن نجاح اول تجربة لشبكة الجيل الخامس بتقنية “Massive MIMO” المبتكرة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر هذه التقنية من الاساسيات المستقبلية لتقديم خدمات الجيل الخامس. حيث تستخدم عددا كبيرا من الهوائيات وتشكيل الحزم (Beam Forming)، و لمضاعفة الطيف الترددي بين الاجهزة المتعددة للمستخدمين لتحسين الخدمة المقدمة للمستخدم.

وسيساعد الانتشار الواسع للاتصال بتقنية الجيل الخامس في سهولة نشر المعلومات، وتعزيز الازدهار للاقتصاد الرقمي المشترك، وتسريع التغيرات على أساليب الإنتاج الحالية وأنماط الحياة، وتزيد من قدرات المحطات في شبكات الجوال دون الحاجة إلى طيف إضافي أو مواقع إضافية جديدة.

وقال المهندس ناصر بن سليمان الناصر النائب الأعلى للرئيس للتقنية والعمليات في الاتصالات السعودية: ” نحن حريصون في STC على تقديم أفضل الشبكات وأفضل الخدمات لعملائنا في المجتمع الرقمي الحديث، حيث تعد الشراكة مع شركة هواوي خطوة إلى الأمام نحو إنشاء شبكات الجيل الخامس وإطلاق الخدمات الجديدة في المملكة العربية السعودية، واستمرار التعاون بين الاتصالات السعودية وهواوي سيعمل بالتأكيد على سرعة بناء ونشر شبكة الجيل الخامس واستكشاف المزيد من الابتكارات، مما يمهد الطريق لانتشار تجارى واسع وناجح لشبكات الجيل الخامس”.

وقال إدوارد دينغ، رئيس شبكة هواوي اللاسلكية “أعتقد أن الابتكار التكنولوجي المستمر والتعاون المفتوح هو المفتاح لإطلاق ناجح لشبكة وخدمات الجيل الخامس، وكشركاء استراتيجيين سنواصل التعاون مع الاتصالات السعودية للقيام باستثمارات استراتيجية في البحوث والتصنيع لشبكات الجيل الخامس، كتأكيد على مكانة STC الرائدة في المنطقة”.

جدير بالذكر ان الاتصالات السعودية مستمرة بإدخال أحدث التقنيات للاستكشاف الكامل لأعلى إمكانيات موارد شبكتها، مما سيساهم ايجابيا وبشكل مباشر على تحسين أداء الشبكة وبالتالي تحسين تجربة العميل والمستخدم، وتعزيز دورها الرائد في مجال التكنولوجيا واستكشاف المزيد من الابتكارات في مجال الاتصالات.

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