أمير دولة قطر يستقبل وزير الخارجية

صراحة – محمد المحسن : استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

وفي بداية الاستقبال، نقل معالي وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – لسمو أمير دولة قطر مع الأمنيات للشعب القطري الشقيق دوام التقدم والازدهار، فيما حمل سمو أمير دولة قطر معالي وزير الخارجية نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولسمو ولي ولي العهد.

وجرى خلال الاستقبال بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر عبدالله العيفان.