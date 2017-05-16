الأمير متعب بن عبدالله يقدم تعازيه ومواساته لوالد الشهيد الرقيب السبيعي



صراحة – فيصل القحطاني : قدم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني تعازيه ومواساته لوالد الشهيد الرقيب . سعد بن ناصر السبيعي ـ رحمه الله ـ من منسوبي قوات الحرس الوطني بالحد الحنوبي ، الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه أثناء أداء واجبه بمنطقة نجران .

ودعا سموه في اتصال هاتفي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ومغفرته ، ويتقبله في الشهداء ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جهته أعرب ناصر بن مثيب السبيعي ـ والد الشهيد ـ عن شكره وتقديره لسمو الأمير متعب بن عبدالله على تعازيه ومواساته ، مشيراً إلى أن ذلك ليس بمستغرب من قيادة هذه البلاد وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الذين يتواصلون مع شعبهم في كل الظروف ، مؤكداً أن استشهاد ابنه هو مصدر اعتزاز وفخر كونه ضحى بحياته دفاعاً عن دينه ووطنه ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.