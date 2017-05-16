أمير منطقة الباحة يرعى حفل اختتام الإنشطة الثقافية والتعليمية في سجون المنطقة



صراحة – محمد المحسن : رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – أمير منطقة الباحة هذا اليوم الثلاثاء حفل اختتام الأنشطة الثقافية والتعليمية بسجون منطقة الباحة لعام ١٤٣٨هـ وذلك بمقر إدارة السجن العام وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل ، مدير عام السجون اللواء / ابراهيم بن محمد الحمزي ومدير سجون المنطقة العقيد/ معيض بن أحمد القحطاني ، وقد دشن سموه المعرض الفني المصاحب للحفل واطلع على الأعمال الفنية والتشكيلية للنزلاء .

تلا ذلك بداية الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات كريمة تلاها احد النزلاء المكرمين لحفظه كتاب الله كاملا داخل السجن،ثم ألقى مدير سجون منطقة الباحة كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة والحضور معرباً عن شكره لسموه على رعايته الحفل مبيناً أن هذه الرعاية تعكس مدى الإهتمام والحرص الذي توليه حكومتنا الرشيده تحت قيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم مسيرة الإصلاح والتأهيل لأبنائهم النزلاء والنزيلات ،كما استمع سموه إلى شرح مفصل عن المشاريع المقامة بسجون المنطقة عقب ذلك شاهد سموه والحضور عروضاً مرئية تتحدث عن البرامج الإصلاحية والتعليمية المقدمة للنزلاء بسجون منطقة الباحة وقد كرم سموه الدوائر الحكومية المشاركة للمديرية العامة للسجون في تنفيذ الخطط الإستراتيجية في مايخص الإصلاح والتأهيل كما كان للمتفوقين في مختلف التخصصات من النزلاء تكريم من يد سموه.

الجدير بالذكر بأن عدد المكرمين بلغ 26 نزيلا منهم 8 من حفظة كتاب الله الكريم و 9 من خريجي الحاسب الآلي و7 نزلاء ممن قاموا بأعمال المعرض الفني و2 من خريجي التطبيقات المكتبية والسكرتارية .

فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة مقدمة من مدير عام السجون اللواء / ابراهيم محمد الحمزي .

كماحضر الحفل مديري الإدارات الحكومية ،وقادات القطاعات الامنية بمنطقة الباحة ،وعدد من المسؤولين في المنطقة وأولياء أمور النزلاء.