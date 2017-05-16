فريق عمل اللجنة الإشرافية لحملة ( وطن بلا مخالف ) يزور المدينة المنورة



صراحة – نواف العايد : قام فريق العمل باللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” برئاسة اللواء جمعان بن أحمد الغامدي اليوم الثلاثاء الموافق 1438/8/20 هـ بزيارة موقع استقبال المخالفين المستفيدين من مهلة المغادرة وإدارة متابعة الوافدين بإدارة توقيف الوافدين بمنطقة المدينة المنورة يرافقه مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش وعدد من الضباط والمسؤولين بالحملة واطلع خلال هذه الزيارة على سير العمل في صالات استقبال الوافدين المخالفين المستفيدين من الحملة وكان في استقباله مدير شرطة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي الشهراني ومساعد مدير جوازات المنطقة العميد وليد العقيلي ومدير إدارة الوافدين العقيد محمد العياضي ، وتابع إجراءات إنهاء مغادرة المخالفين والجهود المتخذة من منسوبي المديرية العامة للجوازات .

وقامت شرطة منطقة المدينة المنورة بتدشين جولة تعريفية بالطرق الرئيسيّة في المدينة المنورة وبمشاركة جوازات منطقة المدينة المنورة وكافة الجهات الأمنية الاخرى للتعريف بالحملة الوطنية الشاملة.

كما اجتمع فريق العمل بمحافظي المحافظات وعدد من مشايخ القبائل ورجال الأعمال والمواطنين في منطقة المدينة المنورة في قاعة الاجتماعات بمقر جامعة طيبة ، بهدف التعريف بالحملة وأهدافها وناقش المجتمعون عدد من المحاور المتعلقة بالحملة موضحاً أنه لامجال لبقاء المخالف في المملكة ، وأن العقوبات والتعليمات ستطبق بحق المخالفين بكل حزم وبحدها الأعلى ،

و أكد اللواء الغامدي على أهمية دور المواطن والمقيم النظامي في هذه الحملة المتمثل بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء الوافدين المخالفين أو التستر عليهم وإبلاغ الجهات المختصة عن مرتكبي هذه المخالفات وأماكن تواجدهم ، وحث جميع الوافدين المخالفين إلى سرعة المبادرة بالمغادرة قبل انتهاء المدة المتبقية للمهلة المحددة لمغادرة المخالفين للبلاد من تلقاء أنفسهم والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم .

كما التقى فريق عمل اللجنة الإشرافية العليا بأعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة بحضور مندوبي الجهات الحكومية المشاركة في مقر شرطة المنطقة وجرى مناقشة المواضيع المتعلقة بالحملة وأهمية التعاون بين جميع القطاعات الأمنية والجهات والهيئات الحكومية في المنطقة ،