الأمير خالد الفيصل يرعى الحفل الختامي لملتقى مكة الثقافي غداً

صراحة – فيصل القحطاني : يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غداً، فعاليات الحفل الختامي لملتقى مكة الثقافي تحت عنوان “كيف نكون قدوة”, وذلك في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويأتي هذا الاحتفال بعد نحو 7 أشهر من العمل في ملتقى مكة الثقافي والمشاركة الفاعلة التي حولت محافظات منطقة مكة المكرمة إلى ورش عمل ميدانية, حيث جرى التحضير للحفل ليخرج بشكل ابداعي يتناسب مع ملتقى مكة الثقافي ووفق توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة أن يكون هذا الملتقى منصة وطنية للإبداع والحضارة في كل أعماله.

ووجهت أمانة الملتقى نحو 5 آلاف دعوة, حيث تركت مساحات كافيه تعادلها لإتاحة الفرصة لحضور كل من يرغب الحضور من مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة, إضافة إلى دعوة مفتوحة للجميع لحضور الحفل الختامي في الصالة المغلقة والذي يعد اخر فعاليات ملتقى مكة الثقافي خلال العام الحالي.

وستشهد فعاليات الحفل الختامي عرضا مرئيا لأعمال ملتقى مكة الثقافي ومشاركات الجهات، إضافة إلى عرض لوحة فنية صيغت بأبيات شعرية للشاعر صالح الشادي تتناسب مع مشروع ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان “كيف نكون قدوة, ثم كلمة لراعي الحفل سمو أمير منطقة مكة المكرمة، ثم تكريم الفائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي والمشاركين .

مما يذكر أن الموسم الأول لملتقى مكة الثقافي شهد جملة من الأحداث الختامية التي بدأت بإعلان جوائز الملتقى ثم القافلة وأخيراً الأسبوع الثقافي الذي ختم أعماله أمس, كذلك 238 مبادرة مؤسساتية لـ 64 جهة حكومية وخاصة إضافة لـ 100 مبادرة فردية حولت 17 محافظة إلى ورش عمل طيلة شهور مضت، فيما جرى الأسبوع الماضي إعلان أسماء 10 فائزين في المبادرات الإبداعية وشخصية العام، كما أطلقت قافلة مكة، وأخيراً الأسبوع الثقافي الذي شهد على مدار ثلاثة أيام حضوراً لافتاً لندواته وفعالياته ومعارضه التي احتضنها فندق الانتركونتننتال في جدة وجامعة الملك عبدالعزيز.