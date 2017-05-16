“الغذاء والدواء” تعلّق استيراد الدواجن من منشأة برازيلية مؤقتاً

صراحة – محمد المحسن : علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً، استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من منشأة (.SHB COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S. A)

البرازيلية، بسبب ملاحظات تؤثر على سلامة المنتج النهائي، فيما يستمر التعليق إلى أن تزود وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي (MAPA)

في البرازيل الهيئة بتقرير فني مفصل يوضح تعديل الملاحظات .

ويأتي إيقاف المنشأة، بناءً على موافقة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة، على توصية الفريق الفني الذي زار البرازيل مؤخراً، للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البرازيلية حيال وجود شبهات بممارسات غير قانونية في بعض مسالخ لحوم الأبقار والدواجن البرازيلية المصدّرة لدول العالم ومنها المملكة، وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

وبذلك يرتفع عدد المنشآت البرازيلية التي أوقفت “الغذاء والدواء” الاستيراد منها إلى 5 منشآت، حيث أوقفت مؤخراً استيراد لحوم الأبقار والدواجن ومنتجاتهما من 4 منشآت، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، لضمان عدم دخول إرساليات اللحوم ومنتجاتها المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة.

وكان وفد من مفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء، زار البرازيل مؤخراً، للقيام بجولات تفتيش وتقييم للمنشآت التي تصدّر اللحوم إلى المملكة.

واجتمع أعضاء الوفد مع مسؤولين في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلية، للاطلاع على آخر إجراءات السلطات البرازيلية بخصوص قضية الدواجن واللحوم، وآلية عمل منشآت اللحوم التي تستورد منها المملكة، ومدى سلامتها.

وتوجهت فرق التفتيش نحو منشآت لإنتاج الدواجن، وأجرت فحصاً لسير الإنتاج فيها، واطلعت على حظائر الدواجن، وآلية الذبح وفق الشريعة الإسلامية، وتوزيع وتغليف وتجميد الدواجن، وجرى سحب عينات عشوائية من الدواجن، للتأكد من سلامتها وجودتها.

ووجّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مختصيها ومفتشيها في المنافذ، بتحري الدقة والحذر الشديدين، وتكثيف إجراء سحب العينات من إرساليات لحوم الأبقار والدواجن ومنتجاتهما الواردة من البرازيل، وإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة.

يذكر أن المنشآت البرازيلية التي شملها قرار الهيئة بإيقاف الاستيراد في وقت سابق هي: منشأة (JJZ ALIMENTOS S.A.) التي تحمل رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF 2156)، ومنشأة ( FRANGO D M INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) التي تحمل رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF 270)، ومنشأة (SEARA ALIMENTOS LTDA) رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF 530)، ومنشأة (BRF S.A.)

رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF 1010) .