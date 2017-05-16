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16 مايو, 2017   2139

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور هدية المملكة لبنغلاديش

2017-05-16_164934

صراحة – خالد الحسين : سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية بنغلاديش الشعبية، بحضور مندوب سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الدكتور مهدي بن ظافر آل معجبة ، وممثلي وزارة المالية السعودية، ونائب مدير إدارة الكوارث في بنغلاديش شاه كمال.
ووقّع الجانب البنغلاديشي مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة دكا .
وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الدول الشقيقة والصديقة.

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