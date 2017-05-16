أمانة المدينة تكثف أعمالها للرقابة على الأسواق والمنشآت المتعلقة بالصحة

صراحة – محمد المحسن : أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة تجهيز إمكاناتها وخططها التشغيلية فيما يتعلق بالصحة العامة ومراقبة المنشآت استعداداً لشهر رمضان المبارك وتوفير كافة سبل الراحة للأهالي والزوار ، حيث أعدت الأمانة خطة متكاملة لتكثيف الخدمات البلدية وجنّدت كوادرها الصحية لمراقبة الأسواق والمنشآت المتعلقة بالصحة .

وأوضح وكيل أمين المنطقة للخدمات المهندس محمد بن عبد الله سليهم أن الأمانة اعتمدت في خطتها على التنسيق والتعاون مع البلديات الفرعية في مهام ومسئوليات وكالة الخدمات خلال موسم رمضان، مع استمرار عمل جميع الإدارات بالوكالة وتكليف مديري الإدارات والمشرفين بالتواجد المستمر في جميع الأوقات للأشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالأسواق ، وذلك لتقديم مستويات عالية من الخدمات.

وقال : إن الخطة اعتمدت على تكثيف مختلف الأعمال خاصة في المناطق المزدحمة التي عادة ما تشهد كثافة عالية من الزوار خلال الشهر الفضيل كالمنطقة المركزية والأسواق التجارية والأحياء المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ، بهدف تحقيق أرقى معايير مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية والمياه وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للانتشار العشوائي للباعة الجائلين خاصة بالمنطقة المحيطة بالمسجد النبوي والأسواق العامة ،وكافة خدمات الإصحاح البيئي .

وبين سليهم أنه تم تشكيل عدد من اللجان الميدانية بالتعاون مع البلديات الفرعية للقيام بالجولات الرقابية على الأسواق التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والتأكد من استيفاء كافة الشروط الصحية والقيام بأخذ العينات وفحصها في مختبرات الأمانة.