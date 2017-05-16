تعليم المدينة يوقع عقوداً لمشروعات تعليمية بقيمة ( 55 ) مليون ريال

صراحة – نواف العايد : وقع مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم ، بمقر الإدارة مجموعة من العقود الإنشائية لمشروعات تعليمية ومباني مدرسية جديدة في عدد من أحياء المنطقة ، بتكلفة إجمالية بلغت ( 55 ) مليون ريال ، وذلك بعد إجازتها من وزارة التعليم ووزارة المالية ، حيث شملت هذه المشروعات إنشاء عدد من المباني التعليمية وصالات مغلقة متعددة الأغراض وملاعب عشبية ومظلات مغلقة خارجية وغرف حراس .

وأوضح مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة عبدالرحمن بن سعد الهزاني أن هذه المشروعات التي تم توقيع عقودها تمثل استكمالاً للعديد من مشاريع تم تنفيذ الكثير منها في أرجاء المملكة ، مضيفاً أن هذه المشاريع تأتي لتؤكد عناية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله ـ بالتعليم ، التي تتطلب مزيداً من مضاعفة الجهود لتتواكب مع خطط التنمية وحجم هذا العطاء السخي ، بعد أن حقق تعليم المدينة المنورة المزيد من المكتسبات الوطنية التي توضح العمل الدؤوب الذي يسير وفق خطط منهجية للارتقاء بمستوى التعليم بالمنطقة .