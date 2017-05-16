مجمع فيصل الطبي بالطائف ينهي معاناة شاب دامت 17 عاماً

صراحة – فيصل القحطاني : نجح فريق جراحة المسالك البولية بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إنهاء معاناة شاب من عدم التبول بصورة طبيعية طوال 17 عاماً.

وجاء ذلك بعد تحويل الشاب لمجمع الملك فيصل الطبي لعمل فتحة بالسرة لتركيب قسطرة بولية متكررة لتفريغ البول، حيث شُخّصت حالته منذ الصغر كحالة مثانة عصبية مع صعوبة في تركيب قساطر البول .

وكان يعاني من احتباس بولي مزمن وتضخم بالكليتين والحالبين وإرتفاع بوظائف الكلى، وقد خضع المريض لفحص من قبل الفريق المعالج بقسم المسالك البولية بالمجمع، وتم تشخيص الحالة بصورة صحيحة ولله الحمد، حيث وجد أن لديه ضيق خلقي بمجرى البول الأمامي، وتم عمل منظار لشق ضيق مجرى البول، وعاد المريض يتبول بصورة طبيعية لأول مرة منذ ولادته ولله الحمد.