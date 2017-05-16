وزير التعليم يكرم ادارة تعليم جدة صاحبة المركز الأول في خدمة تواصل الالكترونية

صراحة – خالد الحسين : كرم معالي وزير التعليم الدكتورأحمد العيسى ، اليوم , ادارة تعليم جدة صاحبة المركز الأول في خدمة تواصل الالكترونية وخدمة المستفيد على مستوى ادارات التعليم بالمملكة , بحضورمدير عام تعليم المحافظة عبدالله الثقفي.

وقدم الثقفي شكره لمعالي وزير التعليم على هذا التكريم والدعم المستمر ، مبدياً اعتزازه بهذا الإنجاز الكبير الذي يجسد مدى ما حققته الإدارة ومنسوبيها ومنسوباتها تجاه خدمة المراجعين والمراجعات والتواصل معهم عبر برنامج ” تواصل وانهاء اجراءاتهم والعمل من أجل خدمة وراحة المستفيدين من خدماتها من أولياء امور الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم وتوفير الوقت والجهد وتقديم الخدمة المطلوبة في أسرع وقت ممكن وبجودة عالية وتعامل راقٍ مع الجميع .

كما قدم الثقفي شكره لجميع العاملين والعاملات في خدمة تواصل ومركز خدمة المستفيد بتعليم جدة بنين وبنات داعياً إلى استمرار الجهود والعطاء والاهتمام بكافة المستفيدين والمستفيدات من خدمات الادارة .