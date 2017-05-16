نتائج المنتخبات السعودية في دورة الألعاب الإسلامية ” باكو 2017 “

صراحة – محمد المحسن : خسر المنتخب السعودي لكرة الماء في ثالث مبارياته بالمجموعة الأولى ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حالياً في باكو ، من أمام المنتخب التركي بنتيجة 16-5.

وفي منافسات التايكوندو خرج اللاعب علي عسيري من دور الثمانية في وزن 54كجم ، وهو الذي تأهل لهذا الدور عقب فوزه على لاعب ألبانيا 25-20 في التصفيات الأولية.

وافتتح اللاعب فهد السعد منافسات فردي التنس بفوز مستحق على نظيره الأذربيجاني بمجموعتين دون مقابل (6-1 ، 6-1) ، فيما خرج في منافسات زوجي التنس الفريق السعودي والمكون من فهد السعد وسعود الحقباني من المنافسة عقب خسارتهم من الثنائي الأوزبكي بمجموعتين دون مقابل (1-6 ، 4-6).

وفي منافسات مسابقة البندقية للأوضاع الثلاثة نال الرامي عبدالرحمن الجحيدلي المركز السادس برصيد 396.6 نقطة ، وحل زميله عبدالعزيز العنزي بالمركز السابع برصيد 388.2 نقطة ، فيما جاء الرامي عطالله العنزي في المركز السادس في نهائي مسابقة المسدس الهوائي 10م برصيد 156.2 نقطة.

وفي منافسات ألعاب القوى خرج العداء عبدالله أبكر من منافسات نصف نهائي سباق 100م وهو الذي تأهل لهذا الدور بعد أن جاء ثانياً في التصفيات بزمن 10.46 ثانية ، كما خرج زميله العداء أحمد مجرشي من نفس الدور وهو الذي تأهل للنصف النهائي بزمن 10.60 ثانية ، واحتل العداء طارق العمري المركز الخامس في سباق 5000م بعد أن انهى السباق بزمن 13:40.06 دقيقة ، فيما جاء العداء سليمان عبدالله في المركز السادس في تصفيات 400م بزمن 47.11 ثانية محققاً رقم شخصي جديد.

وفي منافسات الكرة الطائرة خسر المنتخب السعودي الأول ثاني مواجهاته أمام قطر بثلاثة أشواط مقابل شوط ( 25-16 , 25-23 , 21-25 , 25-23 ) ، حيث يحل الأخضر في المركز الرابع بالمجموعة الثانية التي تضم بجانبه منتخبات إيران , والجزائر , وقطر , والمغرب .