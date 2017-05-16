بطولة الشرطة العربية : منتخب قوى الأمن الداخلي يحقق المركز الأول في رماية الدقة

صراحة – واس : حقق منتخب المملكة لقوى الأمن الداخلي عن طريق اللاعب عبدالرحمن الوعيل المركز الأول في رماية الدقة والمركز الثاني جماعي من بين 17 دولة مشاركة في منافسات بطولة الشرطة العربية للرماية التكتيكية ، التي أقيمت مؤخراً في لبنان ، وجاء ثانيا منتخب قطر ، وثالثاً منتخب لبنان.

وتوج المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان المنتخبات الفائزة عقب ختام المنافسات , بحضور عدد من مسئولي القيادات الأمنية والرياضية العربية.

وقدم أعضاء البعثة السعودية هذا الإنجاز لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، مثمنين دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة ، وكذلك قدموا شكرهم لمعالي مدير الأمن العام رئيس الاتحاد السعودي للرماية الفريق عثمان بن ناصر المحرج على ما وجدوه من دعم وتعاون أثمر عن تحقيق هذه الانجاز على المستوى العربي.