جامعة الطائف تعلن قوائم المقبولين والمقبولات نهائياً في برامج الماجستير المدفوع

صراحة – الطائف : أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الطائف عن قوائم المقبولين والمقبولات نهائياً في برامج الماجستير المدفوع للعام الجامعي (1438/1439هـ ).

وشددت الجامعة على جميع المقبولين والمقبولات بضرورة مراجعة عمادة الدراسات العليا لاستكمال إجراءات القبول في الفترة من (25 /8 / 1438هـ ) إلى ( 29 / 8 / 1438هـ ) من الساعة 9.00 صباحاً وحتى 12.00 ظهراً مصطحبين معهم المستندات التالية :

صورة طبق الأصل من وثيقة التخرج للبكالوريوس.

صورة طبق الأصل من السجل الأكاديمي للبكالوريوس.

صورة من إثبات الهوية.

ضرورة إحضار أصول المستندات السابقة للمطابقة.

شهادة خبرة حديثة معتمدة من جهة العمل.

إحضار ما يثبت استيفاء شرط اللغة الإنجليزية

وذكرت الجامعة أن من لم يحقق شرط اللغة الإنجليزية عليه متابعة مركز اللغة للحصول علي المستوى المطلوب أو إحضار ما يثبت حصوله علي شرط اللغة قبل بداية العام الدراسي وذلك حتى يتمكن من الدراسة، علماً بأنه سيتم استكمال إجراءات المطابقة بمشيئة الله تعالى (للطلاب) بعمادة الدراسات العليا بمقر الجامعة بالحوية و(للطالبات) بوكالة عمادة الدراسات العليا بشطر الطالبات بالحوية.

ونشرت الجامعة قوائم المقبولين على الرابط التالى :

http://www.tu.edu.sa/news/Pages/news_648.aspx