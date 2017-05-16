الدنمارك ترفض مطالب الاتحاد الأوروبى برفع القيود المؤقتة على الحدود

صراحة – وكالات : أعلنت الدنمارك أنها ستتجاهل توجيها للاتحاد الأوروبي يطالب برفع القيود المؤقتة على الحدود خلال 6 أشهر، ما لم يحسن التكتل أمن حدوده الخارجية أمام المهاجرين الوافدين بدون وثائق.

وسعى ما يربو على مليون شخص إلى اللجوء للاتحاد الأوروبي في 2015، وخفض اتفاق أبرمه الاتحاد مع تركيا العام الماضي تدفق اللاجئين على الرغم من استمرار وصول آلاف المهاجرين إلى أوروبا من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط

ومع تراجع أعداد الوافدين منذ 2015، قالت المفوضية الأوروبية في الثاني من الشهر الجاري: “على ألمانيا والنمسا والدنمارك والنرويج رفع القيود على الحدود”.

وقال رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكه راسموسن للبرلمان: “تدفق اللاجئين على إيطاليا ومنها إلى أوروبا لا يزال مرتفعا بشدة”.

وأضاف “سنواصل فرض القيود على الحدود ما لم يجد الاتحاد الأوروبي سبلا لاستعادة السيطرة على حدوده الخارجية، وما لم تحد إيطاليا من تدفق اللاجئين إلى أراضيها”.