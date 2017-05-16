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16 مايو, 2017   2530

منى الدوسري تحصل على وسام الملك عبدالعزيز

2017-05-16-PHOTO-00000727
صراحة – الرياض : حصلت الاستاذه منى بنت خالد بن فهد الدوسري على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثه بمناسبه تبرعها بالكبد.
صحيفة ” صراحة ”  تبارك لها و تدعوا الله ان يجعله في ميزان أعمالها.

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