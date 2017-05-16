منى الدوسري تحصل على وسام الملك عبدالعزيز

صراحة – الرياض : حصلت الاستاذه منى بنت خالد بن فهد الدوسري على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثه بمناسبه تبرعها بالكبد.

صحيفة ” صراحة ” تبارك لها و تدعوا الله ان يجعله في ميزان أعمالها.