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>> منى الدوسري تحصل على وسام الملك عبدالعزيز
16 مايو, 2017
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منى الدوسري تحصل على وسام الملك عبدالعزيز
صراحة – الرياض : حصلت الاستاذه منى بنت خالد بن فهد الدوسري على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثه بمناسبه تبرعها بالكبد.
صحيفة ” صراحة ” تبارك لها و تدعوا الله ان يجعله في ميزان أعمالها.
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سياحة الحدود الشمالية تكثف جولاتها التفتيشية على الفنادق ومرافق الإيواء
النفط يعزز مكاسبه وسط توقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج
العبادى يؤكد :”تحرير الموصل سيحسم خلال الأيام القليلة المقبلة”
تركيا تعلن تصفية 11 عنصرا من حزب العمال شمالي العراق
الأخضر يواصل تدريباته بتمارين إحماء وتمارين تكتيكية
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منى الدوسري تحصل على وسام الملك عبدالعزيز
بطولة الشرطة العربية : منتخب قوى الأمن الداخلي يحقق المركز الأول في رماية الدقة
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