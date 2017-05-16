الباطن يبقى في دوري المحترفين السعودي بتعادله مع نجران

صراحة – الرياض : حسم فريق الباطن أمر بقائه في دوري ” جميل ” السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم المقبل بعد تعادله مع نجران بهدفين لكل منهما ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب نادي الباطن بمحافظة حفر الباطن ، في إياب ملحق الصعود.

وجاء الباطن بالهدف الأول في الدقيقة 39 عن طريق جورجي داسيلفا ، قبل أن يرد نجران بثنائية عن طريق حمد آل منصور في الدقيقة 47 ، وحمد الربيعي عند الدقيقة 50 ، فيما عادل النتيجة للباطن اللاعب خالد الدخيل بالدقيقة 57 .

وكان الباطن قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الخميس الماضي بهدف دون رد ، حيث أصبح آخر الفرق المتأهلة لمنافسات دوري المحترفين للموسم المقبل.