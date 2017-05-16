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16 مايو, 2017   2116

الأخضر يواصل تدريباته بتمارين إحماء وتمارين تكتيكية

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صراحة – خالد الحسين : واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تدريباته على ملاعب التدريب بنادي الشباب ضمن الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهته القادمة أمام منتخب استراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .
بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين إحماء متنوع لينفذ بعدها اللاعبين مجموعة من التمارين التكتيكية و اختتمت الحصة التدريبية بتقسيمه على منتصف الملعب .

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