العبادى يؤكد :”تحرير الموصل سيحسم خلال الأيام القليلة المقبلة”

صراحة – وكالات : دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عناصر تنظيم “داعش” إلى الاستسلام، واعدا إياهم بالحصول على “محاكمة عادلة”.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: “القتال في الموصل يجب أن يسير وفق سرعة محسوبة”.. “قدراتنا الاستخبارية تطورت ونحن نسبق العدو الآن وأصبح مكشوفا لنا”.

وأكد العبادي أن عملية تحرير الموصل ستحسم خلال الأيام القليلة المقبلة، وستؤسس لعملية تحرير قضاء الحويجة في محافظة كركوك المجاورة، معلنا عن وجود اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق حول العمليات العسكرية الأخيرة غرب نينوى.

وكان العميد يحيى رسول المتحدث باسم الجيش العراقي قال إن القوات العراقية تمكنت من تقليص المساحة التي يسيطر عليها التنظيم في الموصل إلى 12 كم مربعا فقط، فيما أسقطت طائرات منشورات على المدينة تؤكد فيها للمدنيين أن المعركة أوشكت على الانتهاء.

من جهته صرح المتحدث باسم قوات التحالف الدولي جون دوريان أن التنظيم المتطرف محاصر تماما في المدينة ويجري تدمير موارده، معتبرا أن “العدو على وشك الهزيمة التامة” في الموصل.