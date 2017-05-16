سياحة الحدود الشمالية تكثف جولاتها التفتيشية على الفنادق ومرافق الإيواء

صراحة – عرعر: كثف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية، جولاته التفتيشية على الفنادق ومرافق الإيواء السياحي ومكاتب السفر والسياحة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها وذلك بالتزامن مع قرب الإجازة الصيفية .

وشملت الجولات الميدانية جميع مرافق الإيواء السياحي للتأكد من التزام هذه المنشآت بجودة الخدمة , ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص ودرجة التصنيف , وتقديم أفضل الخدمات للسياح والنزلاء والزوار القادمين إلى المنطقة .

وأوضح مدير فرع السياحة بالمنطقة جهز الشمري أن الفرق التفتيشية مستمرة في عملها طوال العام ، مبينا أن الهدف هو تقديم خدمات مميزة للزوار والنزلاء من خلال التكامل الإيجابي بين فرع الهيئة ومقدمي الخدمات السياحية.

وأشار إلى أن المنطقة تضم ما يقارب (60) منشأة سياحية وسبعة مكاتب سياحية، وجميعها مرخصة من الهيئة , داعياً المستثمرين في الخدمات السياحية للتقدم للمختصين في الفرع للاستثمار في المنشآت والخدمات السياحية ، لافتا النظر إلى أن الهيئة تقدم الدعم والتسهيلات اللازمة من خلال تعريف المستثمرين بالشروط والاحكام لاستخراج التراخيص المعتمدة سواء من الهيئة أو الشركاء، منوها إلى أنه في حال وجود ملاحظة أو مخالفة أو شكوى أو استفسار الاتصال على هاتف مركز الاتصال السياحي 19988 على مدار الساعة .