انطلاق البرنامج التدريبي لمعلمي الرياضيات الجدد بتعليم تبوك

صراحة – تبوك : نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك صباح اليوم برنامجاً تدريبياً للمعلمين المعينين حديثاً لمادة الرياضيات تحت عنوان (برنامج تدريب معلمي الرياضيات الجدد) والذي يشرف عليه قسم الرياضيات بإدارة الاشراف التربوي بتعليم تبوك ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 135 معلماً جديداً وذلك بمقر مركز التدريب التربوي بتبوك.

وأكد المساعد للشؤون المدرسية بتعليم منطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري خلال كلمته في افتتاح البرنامج على أهمية مثل هذه الدورات في تأهيل المعلمين الجدد وتطوير مهاراتهم التدريسية في التعلم ، وكذلك تطوير معرفتهم بمواد التخصص في مجالاتهم تماشياً مع خطة التدريب التربوي في تنفيذ برامج تدريبية هادفة للمعلمين لتزويدهم بالمهارات والكفايات الأساسية في مجال عملهم وتطوير النمو المهني لديهم.

من جهته أشار مدير إدارة الاشراف التربوي د. سلطان العنزي أن البرنامج التدريبي لمعلمي الرياضيات الجدد يشارك في تنفيذه عدد من المشرفين التربويين ويشتمل على حقائب تدريبية تساعد معلم الرياضيات الجديد في مجالات الإدارة الصفية والتخطيط للدرس والتعلم النشط وأساسيات التدريس.