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17 مايو, 2017   2921

حالة الطقس: أمطار رعدية ورياح على بعض المناطق بالمملكة

حالة-الطقس-6439

صراحة – واس: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة ، تبوك ،القصيم ، الجوف ) تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج .

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