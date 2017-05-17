الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بامتثال معايير الاعتقال الدولية

صراحة – وكالات : صرح مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة، حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنه على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي والامتثال “للمعايير الدولية” للاعتقال.

وقال لينك في بيان حول أوضاع المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل :” نحو ألف سجين فلسطيني بدأوا إضرابا عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ شهر احتجاجا على سوء الأوضاع في السجون”. ..” حوالي 6 آلاف سجين فلسطيني، يعتقلون في سجون داخل الأراضي الإسرائيلية، وأن ذلك يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”…” السجناء الفلسطينيون يتعرضون للاعتقال في زنزانات منفردة، ولا يسمح لمحاميهم الاجتماع معهم، ويحرمون من حقوق كثيرة لمشاركتهم في الإضراب عن الطعام، ويتعرضون للتغذية القسرية”.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة تقديم خدمات” رعاية صحية أفضل” للسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإنهاء الاعتقالات الإدارية والتعسفية، والسماح لذويهم بزيارتهم، مشيرا إلى أن الأنباء التي تصل المنظمة الدولية حول المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية “مثيرة للقلق”.

وقد بدأ نحو 1500 معتقلاً في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام، منذ 17 إبريل الماضي، يقوده مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الفلسطينية، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات، احتجاجا على الظروف المعيشية السيئة داخل المعتقلات الإسرائيلية .