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17 مايو, 2017   2760

المجلس البلدي بالمندق يناقش احتياجات المحافظة

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صراحة – المندق : ناقش المجلس البلدي بمحافظة المندق خلال جلسته العادية التي عقدها بمقر المجلس أمس, ناقش الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال, إضافة إلى استعراض ما تم حصره من قبل الأعضاء من احتياجات جميع قرى المحافظة استعدادا لرفعها عاجلا لبلدية المحافظة, إلى جانب مناقشة ما تم في اجتماع المجلس بأهالي مركز المحافظة .
وقدم المجلس، شكره لبلدية المندق على ما تقوم به من جهود لتلافي آثار الحالة المطرية التي تعيشها المحافظة هذه الأيام واستعدادها لأي طارئ لا سمح الله جراء غزارة الأمطار لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير سبل الراحة لهم

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