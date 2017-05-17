الداخلية تنبه المواطنين من اتصالات وهمية بغرض التصديق على الشهادات

صراحة – فيصل القحطانى : نبهت وزارة الداخلية أن العديد من المواطنين السعوديين داخل المملكة أفادوا أنهم تلقوا اتصالات من أشخاص مجهولين من خارج المملكة ويظهر لديهم رقم سفارة المملكة بواشنطن (3800-342-202) أو رقم الملحقية (7226-573-703) وتتضمن هذه الاتصالات طلبات بتحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل التصديق على الشهادات العلمية التي حصلوا عليها من خلال دراستهم عن بعد (أونلاين) من جامعات أمريكية.

وقد أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتورمحمد بن عبدالله المرعول, أن وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية برقية متضمنة أن السفارة السعودية بواشنطن أفادت بتاريخ 29/7/1438هـ أنها تلقت العديد من الاتصالات من مواطنين سعوديين مقيمين في المملكة أفادوا أنهم تلقوا اتصالات من مجهولين تتضمن طلبات بتحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل التصديق على الشهادات العلمية التي حصلوا عليها من خلال دراستهم عن بعد (أونلاين) من جامعات أمريكية، وفي حال امتناعهم يتم تهديدهم بإبلاغ وزارة الداخلية بالمملكة عن أسمائهم بأن هذه الشهادات مجهولة المصدر وغير معترف بها، وأفادت السفارة أنه بالتحري عن هذا الموضوع؛ تبين ان المكالمات ليست صادرة من السفارة أو الملحقية الثقافية رغم ظهور الأرقام الهاتفية الخاصة بها مما يؤكد أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون تطبيقات هاتفية لغرض النصب والاحتيال والاستيلاء على الاموال بطرق غير مشروعة، كما أفادت السفارة أنها أبلغت الملحقية الثقافية لتنبيه كافة المبتعثين بعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات وتحذيرهم من الوقوع في مصيدة هؤلاء المجهولين. .