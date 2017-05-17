مركز الدعوة بالباحة ينظم غدًا محاضرات توعوية عن شهر رمضان

صراحة – محمد المحسن : ينظّم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة يوم غدٍ الخميس محاضرات توعوية في عدد من المراكز ضمن برنامج الأنشطة والفعاليات الدعوية التي ينظمها المكتب لهذا العام .

ويتضمن البرنامج محاضرة بجامع الحوى بالمخواه بعنوان “استقبال رمضان” يلقيها سعيد عبدالله العمري ومحاضرة بجامع الصفاردة بالرميضة بعنوان “استقبال رمضان” يلقيها منصور مبروك مهدي.

كما يتضمن البرنامج محاضرة توعوية بجامع الإسكان الخيري بالرميضة بعنوان “استقبال رمضان” يلقيها عبدالرحمن علي الزهراني ومحاضرة بجامع بهر بعنوان “فضائل شهر رمضان” يلقيها سعيد محمد المخلافي.