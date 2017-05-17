صحة جدة تطلق حملة توعوية عن التغذية و اللياقة في رمضان

صراحة – محمد المحسن : برعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي تنظم صحة جدة غداً الخميس حملة توعوية تثقيفية بعنوان ( رمضان 38 تغذية و لياقة ) ، بمشاركة كل من مستشفى الملك عبد العزيز ، و مجمع الملك عبدالله الطبي ، إضافة إلى مستشفى الثغر ، و العيون ، و الولادة و الأطفال بالمساعدية ، و ذلك بالياسمين مول ، و تأتي هذه الحملة إنطلاقاً من مبدأ التوعية و التثقيف الصحي و كل ما هو جديد في مجال التغذية الصحية و بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .

و أوضح مدير إدارة التغذية بصحة جدة الأستاذ إبراهيم منصور عطية أن الحملة تهدف إلى توعية كافة فئات المجتمع من مختلف الأعمار بأهمية التغذية السليمة و الصحية في شهر رمضان ، مبيناً أن الحملة ستنطلق غداً الخميس بالياسمين مول و على مدى يومين متتاليين من الساعة الخامسة عصراً و حتى العاشرة مساءاً .

من جانبها أكدت رئيس التثقيف الغذائي بإدارة التغذية بصحة جدة الأستاذة دانيه مناع أن شهر رمضان فرصة لتدريب النفس و الجسد على الصبر و الالتزام و تربيتها بترك بعض العادات الغذائية السيئة التي تضر بالصحة للإقلاع عن العادات الغذائية السيئة ، و أن هناك فريق متكامل من أخصائيي التغذية ، و أخصائيي النشاط البدني للرد على كافة استفسارات الزوار و الحضور عن كل ما يتعلق بالتغذية و اللياقة في رمضان ، مشيرة إلى أن الحملة ستتضمن إقامة العديد من الأركان التوعوية التي تشمل ركن لسمنة الأطفال و هو ركن خاص لتوعية الأطفال و تثقيفهم خصوصاً عن مخاطر الإصابة بالسمنة و السكر ، و ركن للغذاء الصحي لمرضى القلب ، بالإضافة إلى ركن لقائمة الحقائق الغذائية ، و ركن كيف تحمي نفسك من العطش ، و ركن الطهي الصحي في رمضان ، إلى جانب عدد من الأركان التوعوية و التثقيفية الأخرى .

و بينت مناع أن الحملة ستشمل أيضاً الكشف على الطول و الوزن للزوار ، و كذلك توزيع المطويات و البروشورات التوعوية على الحضور . و أن الهدف الأساسي هو أن تسهم الحملة في تحقيق الأهداف المرجوة من إقامتها لتعزيز التوعية الصحية لدى جميع شرائح المجتمع بمختلف الثقافات ، و تكييف عاداتنا اليومية بحيث تصبح صحية قدر الإمكان .