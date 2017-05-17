الأحد .. ولي العهد يرعى حفل تخريج طلاب الدراسات العليا بجامعة نايف

صراحة – الرياض : يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مساء يوم الأحد القادم، الحفل السنوي للجامعة وتخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات كليات العدالة الجنائية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الادارية، والعلوم الإستراتيجية، وعلوم الأدلة الجنائية، وأمن الحاسب والمعلومات.

وعد معالي رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز لهذه المناسبة، تشريفا للجامعة تفاخر به مثيلاتها من الجامعات وتقديرا من سموه لمنارة العلوم الأمنية وبيت الخبرة الأمنية العربية ، وتأكيداً للرعاية السامية التي توليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لهذه المؤسسة العربية الفريدة والمتميزة في عطائها، كما هو دأب هذه البلاد المباركة في دعم العمل العربي المشترك في شتى مجالاته.

ونوه بما تحظى به الجامعة من دعم سخي متواتر من قيادة المملكة العربية السعودية مادياً ومعنوياً منذ أن كانت فكرة حتى أضحت اليوم مقصد الخبراء والمختصين في جميع مجالات الأمن من مختلف دول العالم محققة إنجازات مقدرة على الصعيد الإقليمي والدولي في القضايا مثار الاهتمام العالمي.

وأشار إلى أن الجامعة وهي تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها وطالباتها لتؤكد استمرار جهودها في التطوير النوعي لتلبية الاحتياجات الأمنية العربية في المجالات كافة لاسيما مستجدات التقنية مواكبة لمتطلبات العصر بهدف الارتقاء بفاعلية أجهزة الأمن العربية وكوادرها.

وأكد أن كل ما حققته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من إنجازات في مجال تخصصها ما كان ليتم لولا توفيق الله تعالى ثم الدعم الكريم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.

وهنأ معاليه في ختام تصريحه ،الخريجين والخريجات متمنياً لهم التوفيق والسداد، وأن تسهم الخبرات والمعارف التي حصلوا عليها في رفع قدراتهم العلمية والعملية للقيام بواجب الأمانة الملقاة على عاتقهم بما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.