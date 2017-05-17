بدء التسجيل بدورة ” أحسن القول ” في جمعية تحفيظ القرآن بالسيح

صراحة – الخرج : ‏بدأت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالسيح في محافظة الخرج استقبال الراغبين في التسجيل بدورة “أحسن القول” الـ 13 في حفظ ومراجعة القرآن الكريم.

‏وتشتمل الدورة التي تبدأ في الأول من شهر رمضان المبارك وتقام في عدد من الجوامع بالسيح على برنامج تدريبي مكثف في حفظ ومراجعة أجزاء من القرآن الكريم، فيما حرصت إدارة الجمعية على فتح باب المشاركة لجميع دور ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الخيرية المهتمة بتعليم كتاب الله.

‏وتأتي الدورة التي تنعقد لمدة ثلاثة أسابيع ضمن المناشط التي تنظمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.