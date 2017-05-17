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17 مايو, 2017   2760

وزير الثقافة والإعلام يوافق على تكليف عبد الحفيظ قاري رئيسا لتحرير صحيفة البلاد

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صراحة-جدة:وافق معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد على قرار الجمعية العمــومية لمؤسســة البلاد للصحافة والنشر بتكليف عبد الحفيظ بن عبدالعزيز قاري بمهام رئيس التحرير إلى جانب عمله مديرا عاما لمؤسسة البلاد للصحافة والنشر، خلفاً لرئيس التحرير السابق علي بن محمد الحسون.
وثمن قاري بهذه المناسبة ثقة معالي وزير الثقافة والإعلام بالموافقة على تكليفه بمهام رئيس التحرير في هذا الصرح الإعلامي الذي واكب الإعلام السعودي وعايش الصحافة المحلية ضمن منظومة الصحف التي تركز على إبراز المحتوى الإعلامي وإيصال الحقيقة بقالب من المهنية والاحترافية، داعياً الله أن يحقق لصحيفة البلاد كل التوفيق والسداد.

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