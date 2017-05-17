إطعام وباب رزق تطرحان 600 فرصة تطوعية في رمضان

صراحة – الدمام : تماشياً مع توجهات برنامج التحول الوطني 2020، وقعت الجمعية الخيرية للطعام ( إطعام ) اتفاقية التعاون مع مبادرة باب رزق جميل ، لإطلاق الموسم الثاني لبرنامج إطعام وباب رزق جميل للشراكة التطوعية والذي يهيئ أكثر من 600 فرصة تطوعية في مجال حفظ النعمة للفتيات والسيدات السعوديات خلال شهر رمضان المبارك في المنطقة الشرقية ، ووقع الاتفاقية في فندق النوفيتيل بالدمام فيصل بن صالح القريشي عضو مجلس إدارة جمعية ” إطعام ” وأمين الصندوق ، و رولا با صمد مدير عام أول مبادرة باب رزق جميل للتوظيف .

وتهدف الاتفاقية إلى تحفيز قطاع التطوع بما يتواكب مع الأهداف العامة لرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني ، وتهيئة مئات الفرص التطوعية للفتيات في مجال حفظ النعمة خلال شهر رمضان المبارك ، بالإضافة إلى زيادة الطاقة التشغيلية لفرق إطعام الميدانية ، من خلال مساهمة باب رزق جميل في تدعيم فريق إطعام لحفظ زائد الطعام الغير ملموس ، وتوزيعه للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ، كما تهدف الاتفاقية الى الشراكة النوعية المستدامة في خدمة المجتمع ، وإظهار الصورة السليمة لأعمال مؤسسات القطاع الثالث .

من جهته أكد عضو مجلس إدارة إطعام وأمين الصندوق فيصل القريشي بأن التجربة الأولى لإطعام مع باب رزق جميل خلال الموسم الماضي حققت نتائج ايجابية على أرض الواقع ، ولعل استقطاب أكثر من 900 متطوعة للعمل التطوعي مع إطعام خلال رمضان العام الماضي أمر محفز لاستمرار البرنامج وتطويره بما يحقق الفائدة المرجوة منه ، وهذا ما ترجمته شراكة الجمعية مع ” باب رزق ” في سبيل تحقيق العديد من المبادرات النوعية والخلاقة ، خصوصاً وان الحضور الرائع لباب رزق في القطاع الخيري يساعدها في تحقيق الكثير من النجاحات .

في المقابل أكدت رولا با صمد مدير عام أول مبادرة باب رزق جميل للتوظيف بأن النجاح الذي تحقق من البرنامج في موسمه الأول ، و الأرقام التي خرجت بها الشراكة جعلت باب رزق تحرص على استمرار الشراكة مع إطعام ، مثمنة الدور الذي تلعبه الجمعية في حفظ النعمة من الهدر ، والاحترافية التي تدار فيها الجمعية ، معتبرة إطعام أحد صروح العمل الخيري بالمملكة بحكم انتشارها وتوسع أعمالها .

من جهته قال فيصل الشوشان المدير التنفيذي لإطعام الشرقية بان المشروع سينطلق على أرض الواقع مطلع شهر رمضان وسوف يستمر حتى نهاية الشكر الكريم ، وسوف يستهدف 600 متطوعة في الدمام والخبر والظهران ، إذ سيتم تقسيمهم يومياً للمشاركة الميدانية .