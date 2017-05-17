وفد مجلس الشورى يجتمع برئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوكراني

صراحة-الرياض:اجتمع وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوكرانية الدكتور فايز بن عبد الله الشهري اليوم, برئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني هانا هوبكو, وذلك في مقر البرلمان الأوكراني ضمن زيارة رسمية للجنة الصداقة للعاصمة كييف.

وأعرب الدكتور الشهري في مستهل الاجتماع عن سعادته والوفد المرافق بزيارة أوكرانياً، مشيراً إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات العمل المشتركة التي يمكن للجانبين تعزيزها في المستقبل .

من جانبها رحبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوكراني بوفد مجلس الشورى, مشيرة إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، ومتطلعة إلى مزيد من التواصل والتعاون بين البرلمان الأوكراني ومجلس الشورى ،منوهت بنجاح التعاون المشترك خاصة في مجال الزراعة وصناعة الطائرات الذي أثمر مؤخراً إنتاج طائرة سعودية أوكرانية ، تعد باكورة الإنتاج المشترك وخطوة لتعاون أكبر في مجالات عدة .

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها تعزير التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة وتنسيق المواقف في المحافل الدولية البرلمانية .

ومن المقرر أن يلتقي الوفد عدداً من أعضاء الحكومة والبرلمانيين الأوكرانيين وسيزور الوفد بعض المؤسسات العامة والمصانع العسكرية في إطار التعاون السعودي الأوكراني المتنامي في عدد من المجالات.

وكان وفد مجلس الشورى قد وصل إلى العاصمة كييف أمس, حيث كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا جديع الهذال ومسؤولين من البرلمان ووزارة الخارجية الأوكرانية.

ويتكون وفد الشورى من عدد من أعضاء لجنة الصداقة السعودية الأوكرانية بالمجلس وهم الدكتور محمد آل ناجي والدكتور عبدالإله ساعاتي والدكتورة جواهر العنزي والدكتور سعيد الخالدي والدكتور احمد الشويخات والأستاذة نوره الشعبان.