وزارة المالية تعقد ورش عمل مناقشة ميزانية العام القادم

صراحة-الرياض:بدأت ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية العامة الدولة للعام 1438/1439هـ(2018م) جلساتها يوم الأحد 18شعبان 1438هـ الموافق 14 مايو 2017م، التي تعقدها وزارة المالية في معهد الإدارة العامة بالرياض على مدار أسبوعين، بحضور أكثر من 400 مشارك يمثلون الوزارات والهيئات الحكومية؛ لهدف تحقيق الحوكمة المالية، ورفع مستوى الإفصاح المالي، وتعزيز الشفافية للمتطلبات المالية، وترتيب أولويات الانفاق، ورفع كفاءة إعداد مشروع الميزانية، بما يتسق مع مبادرات الوزارة المالية الخاصة ببرنامج التوازن المالي 2020. الذي يُعد أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030م، كما تهدف الورش إلى تعزيز قنوات تواصل متعددة بين المالية والوزارات والهيئات الحكومية بشأن إعداد الميزانية بشكل مستمر.

اسُتهل حفل الافتتاح بكلمة معالي الأستاذ عبد العزيز بن صالح الفريح رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية؛ عبّر في مطلعها عن شكره وتقديره لمعهد الإدارة العامة، الذي استضاف ورش العمل. وأوضح معاليه أن مشروع إعداد الميزانية بدأ في الأول من يناير 2017م. وقد صاحبه العديد من التحديات، الا انه بتضافر جهود الجميع تم معالجة التحديات وتجاوزها، آخذاً في الاعتبار كون المشروع يتعلق بميزانية الحكومة بغض النظر عن الجهة الحكومية، من حيث طبيعتها، ونشاطها، وحجمها، والقدرات المتوفرة لديها.

وفي إطار حديث معاليه عن علاقة مشروع إعداد الميزانية بالاستراتيجية الجديدة، التي أعدتها وزارة المالية، ذكر الفريح أن رؤية الوزارة تهدف إلى تمكين المملكة لتكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول العام 2030م. وذلك من خلال خمسة ركائز يأتي من ضمنها إدارة الموارد المالية، وتحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية. كما تحدث عن قيم وزارة المالية المتمثلة في الالتزام، والشفافية، والشراكة، والإنجاز.

بعدها؛ تحدث سعادة الأستاذ هندي السحيمي مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية المكلف عن المفهوم العام لمشروع إعداد ميزانية 1438/1439هـ(2018م)، مستعرضاً المعايير الأساسية لعملية إعدادها، ثم تناول سعادته الجهود التي بُذلت في إجراء المقارنات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في إعداد ميزانيات الدول.

وحول مبدأ الشفافية؛ استشهد السحيمي بالتقرير الربعي لأداء ميزانية الدولة العامة للربع الأول، الذي أعلنته وزارة المالية يوم الخميس الماضي، كما وصف مبدأ المشاركة بأنه أهم ركيزة لنجاح الالتزام والشفافية، سواءً على مستوى الجهات المشاركة والجهات الداعمة.

وعن مراحل إعداد الميزانية أفاد السحيمي أنها تمر بثلاث مراحل رئيسة خلال السنوات الثلاثة القادمة، حيث يتم في المرحلة الأولى إصلاحات فورية لبرنامج إعداد الميزانية، والثانية تحسين مراجعة الإنفاق الحكومي، والثالثة الوصول إلى أعلى مستوى من الالتزام، والشفافية، والمشاركة بما يحقق برنامج التوازن المالي 2020، ضمن رؤية المملكة 2030.

وتناول مساعد وزير المالية للشؤون المالية الفنية المكلف في كلمته العناصر الجديدة لعملية إعداد ميزانية 2018م مبيناً أنه تم وضع سقوف إنفاق تتوافق مع ما أعلن في وثيقة برنامج التوازن المالي 2020.

عقب ذلك قدّم سعادة الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز العسكر مدير عام الميزانية العامة بوزارة المالية عرضاً مرئياً شرح خلاله آليات ومنهجية عمل الورش، التي تستمر لمدة أسبوعين. وقبل بدء الجلسات الأربعة للورش، شاهد الحضور فيلماً قصيراً عن “رحلة الميزانية في وزارة المالية” تناول التحديات، والأهداف، وأهم التحسينات.