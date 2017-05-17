محاضرات عن شهر رمضان المبارك بنجران

صراحة-واس:ينظّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمشعلية في منطقة نجران، الأحد القادم، محاضرتين, الأولى بعد صلاة المغرب بعنوان “أهلاً رمضان” بجامع سارة بنت محمد، فيما تأتي المحاضرة الثانية بعنوان “مدرسة الصيام” بجامع صلاح الدين، يقدمها الدكتور محمد بن سرار.

كما ينظم المكتب الاثنين القادم محاضرتين بعنوان شرح حديث “أتاكم رمضان”، يقدمها علي القرني بعد صلاة المغرب بجامع مشعل بن سعود، وبعد صلاة العشاء بجامع مشعل بن عبدالله.

ويقيم المكتب الثلاثاء القادم محاضرتين بعنوان “رمضان والقرآن”، يقدمها صالح سالم الهمامي بعد صلاة المغرب بجامع أوس بن ثابت، وبعد صلاة العشاء بجامع العزام، بحي المشعلية .