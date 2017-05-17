النفط يهبط متأثرا بزيادة مخزونات الخام الأمريكية

صراحة-وكالات: تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت زيادة مخزونات الخام الأمريكية مما أثار مخاوف من استمرار تخمة المعروض في الأسواق رغم جهود كبار المنتجين مثل السعودية وروسيا لتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 51.45 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 48.39 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بواقع 882 ألف برميل في الأسبوع المنتهي 12 مايو أيار إلى 523.4 مليون برميل.

وكان خام برنت وصل إلى 52.63 دولار للبرميل يوم الاثنين بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 49.66 دولار للبرميل بعد اتفاق السعودية وروسيا على ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بواقع 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس آذار 2018.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ويرى البعض أن من الضروري تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي بدأ سريانه في يناير كانون الثاني والمفترض أن ينتهي في يونيو حزيران المقبل نظرا لأنه لم يقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ولم يدعم الأسعار بشكل واضح حتى الآن.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية زادت 24.1 مليون برميل في الربع الأول برغم تخفيضات الإنتاج