المجلس الاستشاري للأكاديمية الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات يعقد اجتماعه الأول

صراحة-الرياض:عقد المجلس الاستشاري للأكاديمية الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اجتماعه الأول في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي للأكاديمية عبدالعزيز العتيبي ، وعضوية الشركاء المؤسسين، والشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك عدة ممثلين للجامعات السعودية.

وناقش الاجتماع المهارات المطلوبة لسوق عمل الاتصالات وتقنية المعلومات وفرص الوظائف المستقبلية واختتم الاجتماع بتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين أعضاء المجلس والأكاديمية الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات من خلال التعريف بوسائل الرعاية المتوفرة وأساليب الدعم وذلك لضمان استدامة وفاعلية الأكاديمية، وتوقع المجلس الاستشاري أن يتم البدء في أعمال الاكاديمية في الربع الرابع من العام الحالي.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة ارامكو السعودية قد قاموا بتوقيع مذكرة تفاهم لتأسيس الأكاديمية الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 24 نوفمبر 2016 بهدف تأهيل وتدريب المواهب السعودية والقوى العاملة في مهارات وعلوم الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بالتوازي مع المتطلبات الوظيفية الفعلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030م فيما يخص تأهيل وتدريب وتوظيف السعوديين.

ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030م بالتوازي مع برنامج التحول الوطني 2020م الداعي الى دعم اقتصاد المملكة، والرقي به، وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبناء الكوادر الوطنية المؤهلة.