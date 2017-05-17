وزارة المالية:إطلاق تجريبي لبوابة رقمية خاصة بأوامر الدفع المالية

صراحة-الرياض:سعياً إلى تمكين الجهات الحكومية، ولهدف تحسين أداء الجهاز الحكومي كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، قامت وزارة المالية بإطلاق تجريبي لخدمة أوامر الدفع الإلكترونية من خلال بوابة رقمية تتيح للجهات الحكومية ادخال أوامر الدفع، والموافقة عليها إلكترونياً دون الحاجة للتعاملات الورقية.

وبدأ الإطلاق التجريبي للبوابة مع عدد من الوزارات منها؛ وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتجارة والاستثمار،والصحة، حيث ترتبط البوابة الياً مع نظام الخزينة الحكومي. وتعمل وزارة المالية على توفير الخدمة لكافة الوزارات والهيئات الحكومية خلال العام الجاري.

وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة؛ قال سعادة الأستاذ أحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير(المكلف): “نعمل على توفير كافة الخدمات المالية من خلال بوابة رقمية موحدة تمكن الجهات الحكومية من إدارة مواردها المالية بشكل فعال، وتسهم في قياس الأداء وتعزز هذه البوابة قنوات التواصل بين وزارة المالية و الجهات الحكومية. كما أن خدمة أوامر الدفع تسهم في زيادة الكفاءة، من خلال استخدام الخدمات الإلكترونية عوضاً عن المعاملات الورقية، التي تستغرق وقتاً و مجهوداً كبيراً”.

كذلك؛ كشف الأستاذ الصويان أن وزارة المالية تعمل على إطلاق خدمات إلكترونية إضافية مثل إدارة الميزانية والعقود، وسيتم تقديمها للجهات الحكومية قريباً.