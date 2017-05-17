​”الغذاء والدواء” تطلق مبادرة دولية لمكافحة الأجهزة المقلدة والمغشوشة

صراحة-الرياض:أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مبادرة دولية لمكافحة الأجهزة المقلدة والمغشوشة (Medical Device Watch)، وذلك خلال المؤتمر الثالث للأجهزة والمنتجات الطبية الذي نظمته منظمة الصحة العالمية في جنيف خلال الفترة من 9-12 مايو الجاري.



وتتمثل المبادرة في برنامج الكتروني للأجهزة الرقابية يتم فيه الكشف عن معلومات الأجهزة المغشوشة والمقلدة المضبوطة في كل دولة.

ومثّل الهيئة في المؤتمر نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية الدكتور نزيه العثماني، والمدير التنفيذي للتسجيل والتراخيص المهندس عبدالله الضبيب، والمدير التنفيذي للرقابة والقياسات الحيوية المهندس عصام المهندس.

وكشف الدكتور نزيه العثماني عن تفاصيل المبادرة خلال ورشة عمل، حضرها مسؤولون في جهات رقابية دولية أبدت اهتماماً كبيراً بالمبادرة وطلبت المشاركة فيها لمكافحة هذه التجارة غير القانونية، التي تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن 8% من الأجهزة المتداولة عالمياً مغشوشة ومقلدة.