“العمل والتنمية الاجتماعية”: 108.899 زيارة لموقع “الثقافة العمالية” خلال شهر إبريل

صراحة-الرياض:كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن ارتفاع عدد زوار موقع “الثقافة العمالية” خلال شهر إبريل، إلى 108,899 متصفح، بعد أن كان 99,898 متصفح في الشهر الماضي.

وتصدرت منطقة الرياض الطلبات الواردة “لمستشارك العمالي” بواقع 921 طلباً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 590طلباً، فيما بلغت الطلبات الواردة من المنطقة الشرقية 461 طلباً.

وكانت الوزارة قد أنشأت موقع “الثقافة العمالية”، بهدف زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات، والاطلاع على مواد نظام العمل لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

وأفادت الوزارة أن عدد الاستفسارات الواردة لخدمة “مستشارك العمالي” بلغت 2881 استفساراً، فيما بلغت نسبة الاستفسارات الواردة عن عقود العمل 22%، والاستفسارات عن الإجازات 15%، فيما بلغت الاستفسارات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة 13% من مجمل الاستفسارات المتعلقة بالثقافة العمالية.

يشار إلى أن موقع “الثقافة العمالية” للعمال وأصحاب العمل، يقدم خدمة “مستشارك العمالي”، التي تتيح للعملاء طلب استشارة حول نظام العمل ولوائحه التنفيذية، ولائحة العمالة المنزلية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة لخدمة الآلة الحاسبة، لحساب مكافأة نهاية الخدمة، كما يستعرض الموقع بنود نظام العمل ولائحة العمالة المنزلية، للتعريف بأهم الحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل.