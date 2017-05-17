هيئة السياحة تنظم عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف غداً

صراحة-الرياض:تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني غداً، فعاليات متنوعة في ساحة قصر المصمك، تشمل ألعاباً تراثية وفنوناً شعبية وفعالية الحرف اليدوية وفعالية “ارسم مع التراث”، وذلك في إطار أنشطة مسار التوعية والتعريف بالتراث الوطني في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة .

وتشارك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مناسبة اليوم العالمي الذي يوافق 18 مايو من كل عام، بإقامة عدة فعاليات توعوية وثقافية تسهم في التوعية المتحفية للمجتمع ودعم وتعزيز الصورة الذهنية عن المتاحف من خلال تنظيم هذه الأنشطة والفعاليات المتنوعة لجميع أفراد المجتمع.

كما تنظم الهيئة “ملتقى المتاحف الخاصة” برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم, في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بحضور عدد كبير من أصحاب المتاحف الخاصة .

يشار إلى أن المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) أقر في العام 1977م تخصيص يوم عالمي للمتاحف (الثامن عشر من شهر مايو من كل عام) ، ويوافق هذا العام غداً الخميس 18 مايو، حيث يحدد كل عام رسالة أو موضوع عالمي بهدف تعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع .