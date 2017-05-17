الشؤون الإسلامية تنهي إجراءات تعيين أربعة مواطنين من ذوي شهداء الواجب

صراحة-الرياض:أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إجراءات تعيين أربعة من ذوي شهداء الواجب، على مراتب مختلفة في فروع الوزارة في مناطق الشرقية، وعسير، وجازان.

وأوضح المدير العام لإدارة الموارد البشرية بالوزارة خالد بن إبراهيم المرشود، أن قرارات التعيين جاءت بناء على توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتعيين ذوي شهداء الواجب في مختلف الأجهزة الحكومية،مبيناً أن المعينين الأربعة هم: نايف بن زيد الشمري شقيق الشهيد نواف بن زيد الشمري على وظيفة “فني دعم مساعد م5” بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية, وعلي بن محمد القحطاني شقيق الشهيد ماطر بن محمد القحطاني على وظيفة “كاتب م4″، ومحمد بن سعد عسيري شقيق الشهيد مفرح بن سعد عسيري على وظيفة “حارس م 33 ، كلاهما بفرع الوزارة بمنطقة عسير, وخالد بن محمد محزري شقيق الشهيد موسى بن محمد محزري على وظيفة “مراقب أمن وسلامة م 5” بفرع الوزارة بمنطقة جازان.

قال المرشود : إن هذه التعينات تؤكد العناية الدائمة والمستمرة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين ــ رعاه الله ــ لشهداء الواجب، وأسرهم، وذويهم في توظيف أبنائهم، وأشقائهم الذين وقفوا ضد من يحاول المساس بأمن الوطن، واستقراره، ومقدراته،واستشهدوا عند قيامهم بهذا الواجب،سائلاً الله تعالى أن يرحم الشهداء، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على حرصه ومتابعة وتفقد أحوال أسر وذوي شهداء الواجب.

من جانبهم، أعرب المعينون الأربعة عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين على هذا البادرة غير المستغربة منه – رعاه الله – , ففي البداية، قال نايف بن زيد الشمري شقيق الشهيد نواف بن زيد الشمري: أحمد الله الذي منَّ على أخي بالشهادة في الدفاع عن بلاد التوحيد ،بلاد الحرمين ، وأسأل الله أن يتقبله ويجعله من الشهداء.

وأضاف : لقد خفف علينا مصابنا ما قام به ولاة أمرنا من مساندة لي ولعائلتي حيث تم تعييني بوزارة الشؤون الإسلامية, وأشكر باسمي وعائلتي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي عهده، وهذا ليس بمستغرب من ولاة أمرنا تجاه أبنائهم,معرباً عن الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية ومعالي نائبه ولمدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية على كل ما قاموا به من جهود.

من جهته، قال علي محمد القحطاني: إن خبر الشهادة كان تتويجًا لمسيرة شقيقي الذي وشح العائلة بوسام الفخر والعزة، بعد تضحيته في خدمة الوطن، مشيداً بما وجده من عناية من قبل ولاة الأمر منذ إعلان استشهاده.

وقال محمد بن سعد عسيري،بدوره : إن الوطن كله يد واحدة ولحمة واحدة ضد أعداء الدين والوطن، وإنني فور وصول خبر استشهاد أخي شعرت بالفخر به؛ فيما استهل الموظف خالد بن محمد محزري ــ الذي تم تعيينه مؤخراً مراقب أمن وسلامة في فرع الوزارة بمنطقة جازان ــ حديثه بالشكر الجزيل لقيادة الرشيدة على ما قاموا به تكريماً وتقديراً لمن استشهدوا في سبيل الدفاع عن الدين والوطن.