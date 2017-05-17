طوارئ مستشفى عفيف يستقبل 6 حالات تسمم غذائي

صراحة-الرياض:استقبل قسم الطواري بمستشفى محافظة عفيف 6 حالات تعاني من تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة غذائية متسممه مساء أمس الثلاثاء.

فيما أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عفيف العام الاستاذ سلطان المغيري بأنه على الفور تم تلقيهم اللاسعافات اللازمه بمتابعة مباشرة من مدير مستشفى عفيف العام الاخصائي عايض العصيمي الذي وجه قسم الطب الوقائي بالوقوف على الحالات واجراء الفحوصات واخذ العينات من المصابين كما سلم اهالي المصابين عينه من الوجبات المتسممه وتم احالتها للقسم المختص ببلدية محافظة عفيف بعد التحفظ على عينات منها .

وأضاف المغيري : تم تنويم اربع حالات في قسم التنويم بالمستشفى لاستكمال العلاج اللازم وخروج حالتين بعد تلقي تلقيهم العلاج .