“السعودية للشحن” تحصد جائزة التميز في صناعة الشحن الجوي في أوروبا 2017م

صراحة-جدة:حصدت شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي جائزة التميز في صناعة الشحن الجوي في أوروبا لعام 2017 , وذلك على هامش مشاركتها في معرض الشحن الدولي بميونخ في الفترة من 9 إلى 12 مايو 2017م .

وجاء اختيار السعودية للشحن نتيجة للتصويت الذي أجرته جهات إعلامية راعية للحدث الأشهر في صناعة الشحن الجويAir Cargo Week – Air Cargo News , الذي يحظى بمشاركة 62 دولة وحضور أكثر من 200 شخصية في مجال الطيران وصناعة الشحن في العالم .

وعَـد الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن نبيل خوجه, حصول الشركة على هذه الجائزة تأكيداً لمكانتها المتميزة التي حققتها في مجال الخدمات اللوجستية في مختلف أسواق العالم, حيث تعد المنطقة الأوروبية واحدة من أهم تلك الأسواق التي تحظى بتغطية واسعة من الخدمات والرحلات اليومية تحقيقاً لتطلعات عملاء الشركة .

وأشار خوجه, إلى أن الثقة التي تحظى بها السعودية للشحن في أوروبا تحققت جراء العديد من العوامل في مقدمتها مواكبة السعودية للشحن لأحدث نظم المعلومات والخدمات الرقمية, فضلاً عن تعدد شبكة رحلاتها والمحافظة على معدل رحلات يعزز من حضور الشركة في الأسواق الأوروبية.

يذكر أن السعودية للشحن حازت منذ تخصيصها في العام ٢٠٠٨ م , العديد من الجوائز والتكريم نظير الإنجازات التي حققتها, كان آخرها بمعرض جوهانسبرغ في يناير الماضي عندما حققت جائزة الناقل الدولي في إفريقيا