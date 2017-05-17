رئيس دائرة التحقيق بمحافظة خميس مشيط يستقبل مدير شرطة وسجون المحافظة

صراحة-الرياض:عقد فضيلة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة خميس مشيط عضو الهيئة /احمد بن سعيد الاسمري يوم الاثنين 1438/8/19هـ اجتماعاً مع سعادة مدير شرطة المحافظة العميد /سعيد محمد أبو ذيبة وسعادة مدير إدارة سجن المحافظة العقيد/سعيد القحطاني ، وسعادة رئيس دائرة الرقابة على السجون بالدائر عضو الهيئة/فهد بن عبود وعدد من ضباط الشرطة والسجون.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات استلام السجون للمواقيف المحالين من مراكز الشرطة تمهيدا لرفع الدعوى العامة من الدائرة إلى الجهات القضائية المختصة،إضافة إلى عمل الرقابة على السجون ودور التوقيف