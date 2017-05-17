ماي: بريطانيا مستمرة في تبادل المعلومات مع أمريكا

صراحة-وكالات:قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء إن بريطانيا تثق في علاقاتها مع الولايات المتحدة وستستمر في تبادل معلومات المخابرات مع حليفتها الرئيسية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دافع عن حقه في مناقشة معلومات مخابرات مع مسؤولين روس خلال اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي قائلا إن له “الحق المطلق” في تبادل “حقائق تتعلق بالإرهاب وسلامة رحلات الطيران”.

وقالت ماي في مؤتمر صحفي “مناقشه ما بحثه الرئيس ترامب مع أي شخص استضافه في البيت الأبيض مسألة تخص الرئيس ترامب”.

وأضافت “نحن مستمرون في العمل مع الولايات المتحدة ومستمرون في تبادل معلومات المخابرات مع الولايات المتحدة كما نفعل مع دول أخرى في مختلف أرجاء العالم لأننا جميعا نعمل معا للتعامل مع التهديدات التي تواجهنا”