النفط يرتفع من أقل سعر في 10 أشهر لكن يفقد 4% في أسبوع

صراحة-وكالات:ارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة مدعومة بتراجع الدولار لكنها أغلقت على خسائر أسبوعية للأسبوع الخامس على التوالي مع فشل تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك في تقليص تخمة المعروض العالمي.

وتحدد سعر التسوية لعقود برنت على ارتفاع 32 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة عند 45.54 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 27 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 43.01 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع فقد خاما القياس 3.9 بالمئة. وأسعار النفط الحالية لا تزيد سوى قليلا فحسب فوق أدنى مستوياتها في عشرة أشهر متأثرة باستمرار المخاوف من زيادة الإنتاج. وتراجع السعر لخمسة أسابيع متتالية هو الأطول لعقدي أقرب استحقاق منذ أغسطس آب 2015.

وقلصت الأسعار مكاسبها بعد أن قالت بيكر هيوز للخدمات النفطية إن الشركات الأمريكية أضافت 11 حفارة نفطية هذا الأسبوع وذلك في أكبر زيادة على مدى ثلاثة أسابيع