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24 يونيو, 2017   2645

الجيش الأمريكي: خط الاتصال مع روسيا فوق سوريا مفتوح ويعمل

طائرتان حربيتان أمريكيتان خلال غارة على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا - صورة أرشيفية لرويترز من طرف ثالث تنشرها كما تلقتها كخدمة لعملائها وهي للاستخدام التحريري فقط ويحظر بيعها للاغراض التسويقية أو الدعائية

 

صراحة-وكالات:قال الجيش الأمريكي إن خط الاتصال مع روسيا بشأن مناطق “عدم الاشتباك” والذي يهدف إلى تفادي أي تصادم عارض فوق سوريا “يعمل” حتى بعدما هددت موسكو بقطعه بسبب قيام واشنطن بإسقاط طائرة عسكرية سورية يوم الأحد.

وقال الكولونيل رايان ديلون وهو متحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة “خط عدم الاشتباك مفتوح ويعمل”.

والتصريحات هي أحدث مؤشر على تخفيف محتمل للتوتر في أعقاب إسقاط الطائرة السورية.

كانت موسكو قالت يوم الاثنين إنها ستتعامل مع طائرات التحالف التي تحلق غربي نهر الفرات في سوريا كأهداف محتملة وستتعقبها بأنظمة الصواريخ والطائرات العسكرية.

لكن البنتاجون قال فيما بعد إنه ليست هناك أي تحركات روسية في سوريا تثير قلقه.

 

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